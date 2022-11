D’ici le 13 novembre, la date officielle de fin de l’opération (mais les ventes se poursuivront au-delà, ici et là), des volontaires vendront donc des différents produits (lire ci-dessous) au profit de 200 projets de développement de pays du Sud développés par des dizaines d’ONG (organisations non gouvernementales), d’associations, de syndicats, avec chaque fois un partenariat local. De quoi "améliorer concrètement la sécurité alimentaire, les revenus, l’adaptation au changement climatique et l’accès à la santé, à l’éducation, à l’eau ou à la protection sociale dans les pays les plus pauvres du monde", souligne le CNCD.

Les jeunesses politiques unies

Verviers joue un rôle particulier dans l’opération, et même inédit, souligne Anne Lecomte, la coordinatrice de l’opération 11.11.11 en province de Liège. C’est en effet la seule ville où les différentes jeunesses politiques s’unissent pour la récolte de dons sur le terrain. "C’est aussi important parce que cela allie la collecte de fonds au côté politique du CNCD", affirme-t-elle.

"Et nous, on doit remercier le CNCD… parce que c’est la seule fois de l’année où on est tous d’accord entre nous", sourit Antoine Lukoki (PS). L’échevin de la Coopération au développement rappelle aussi que "la solidarité est un engagement de notre jeunesse" et que "la thématique du développement est importante pour la Ville de Verviers, qui soutient différents projets dans le monde".

Sur le marché et dans des supermarchés

Cette année, les groupements de jeunes du PS, du MR, des Engagés et du Nouveau Verviers solliciteront les passants, les samedis 5 et 12 novembre, avec un stand sur le marché, ainsi qu’à l’entrée de trois supermarchés, au Colruyt de Mangombroux, de même qu’aux Delhaize de Heusy et en Gérardchamps, en s’y relayant de 8 h 30 à 20 heures. Objectif: battre leur record des 1 450 € de vente de l’an dernier. Et ainsi apporter leur contribution à une opération qui, en 2021, a dégagé un montant de "2 millions d’euros, dont 500 000 € via la récolte de rue, avec 111 000 € (on ne l’a pas fait exprès, c’est tombé ainsi) pour l’ensemble de la province de Liège", détaille la coordinatrice provinciale.