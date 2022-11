Travaux subsidiés à Verviers: priorité à la rue Fontaine au Biez, aux voiries sinistrées et à l’axe palais-Heusy

Rues reportées

Plusieurs rues ont donc été retirées de ces différents plans d’investissement (y compris en matière de "modalité active et d’intermodalité" et du plan Wallonie cyclable) et leur aménagement est donc reporté à plus tard. Il s’agit de la rue du Cimetière (Stembert), de la rue de Mangombroux et de l’avenue des Grands Champs (Heusy).

Rues en projet

D’autres axes ont en revanche été retenus car estimés prioritaires (notamment en termes d’égouttage et en vertu du plan Wallonie cyclable que la Région finance).

1. Rue Fontaine au Biez (Heusy)

"Il y a une certaine priorité morale envers les habitants, à qui on promet de refaire la rue depuis des lustres", note Maxime Degey, l’échevin verviétois des Travaux (MR). Selon l’estimation rentrée à la Région wallonne, il en coûterait au total 3,3 millions d’euros. Le chantier sera en effet vaste dans cette rue assez longue qui relie Mangombroux et la plaine Deru (dite aussi "de Rouheid"): refaire l’égouttage et la route ; mais aussi réaménager l’espace public, avec la création de chicanes ainsi que de trottoirs (il n’y en a que des embryons à certains endroits), d’espaces de stationnement, et d’un itinéraire pour vélos. Un auteur de projet sera préalablement désigné par la Ville, pour une "réflexion globale", qui sera aussi présentée aux habitants "lors d’une réunion citoyenne", promet l’échevin des Travaux, qui sait et qui l’a déjà annoncé lors d’une précédente réunion citoyenne, que cela "risque de faire grincer des dents" de certains, avec la reprise de certains espaces qui appartiennent en réalité au domaine public.

2. Rues sinistrées

Fortement endommagées par les inondations de la mi-juillet 2021, les rues des Hospices (en Prés Javais), des Raines et En Mi-Ville (Ensival) sont maintenues dans les plans de travaux subsidiés, pour la réfection de l’égouttage, de la voirie, des trottoirs et une attention à la circulation cycliste.

3. Axe palais-Heusy

Soit la chaussée de Heusy jusqu’au croisement avec la rue de Séroule, cette rue de Séroule, la place Henri Vieuxtemps et l’avenue de Spa (2,4 millions).

Il s’agit de travaux routiers (aussi d’égouttage pour l’avenue de Spa, aussi peut-être pour d’autres) et d’aménagement d’un itinéraire cyclable entre le palais de justice (et la Porte de Heusy) et le centre de Heusy, soit la chaussée de Theux, jusqu’où la Région wallonne prévoit d’allonger la piste cyclable en cours d’aménagement entre le Laboru et le carrefour de Maison-Bois.