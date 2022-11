Verviers: le retour du Belgian Christmas Beer Festival à la cour Fischer

Chapiteau agrandi

Cette édition 2022 se déroulera sous un chapiteau agrandi de 150 mètres carrés. Cela permettra au public de disposer d’un peu plus d’espace et de ne pas nécessairement se retrouver serré.

230 bières différentes

L’entrée est toujours gratuite (et cette année, fini le Covid Safe Ticket…), avec le même horaire les trois jours. Ces jeudi, vendredi et samedi, de 16 heures à minuit, il sera possible de déguster l’une ou l’autre des 230 bières différentes, provenant d’une centaine de brasseries et proposées par le bar central ainsi que surtout par les 13 exposants locaux ou régionaux, qui doivent impérativement avoir une bière de Noël ou une bière d’hiver ("winter") dans leur assortiment.

Au programme musical

Le Belgian Christmas Beer Festival verviétois propose également, comme d’habitude, des animations musicales:

- Jeudi 3 novembre: à partir de 19 h, avec DJ à 21 h.

- Vendredi 4 novembre: à partir de 19 h, le groupe de bandas des Cravates Bleues, suivi à 21h par DJ Jeanmix.

- Samedi 5 novembre: à partir de 16h puis, à 21 h, la Bande à Lolo.