"Je brasse de la bière en amateur depuis mes 16 ans mais comme il y a déjà beaucoup de brasseries, j’ai opté pour le pastis. C’est une boisson que je préfère personnellement à la bière. Et puis, le processus de fabrication est moins compliqué que pour la bière, il y a moins d’étapes. Une bouteille de pastis, on peut aussi la garder plus longtemps et, généralement, on la partage entre amis, c’est très convivial", souffle-t-il.

Deux versions

Pour le lancement de la commercialisation, Christophe Vandenhove fait coup double, avec d’entrée deux versions du Vervî, toutes les deux avec 45% de volume d’alcool et dans des bouteilles de 75 centilitres: "Il y a d’abord la version classique, avec un goût quand même un peu plus subtil que celui des pastis des grandes marques, probablement en raison d’une macération un peu moins longue. Il plaît un peu plus à ceux qui n’apprécient pas beaucoup le pastis habituel."

L’autre Vervî est "un pastis revisité, toujours anisé bien sûr, mais avec plus de caractère, grâce à un ingrédient en plus: j’ajoute du fenouil".

Pour le moment, pas de production en grandes quantités, il ne s’agit que d’une activité indépendante complémentaire pour cet étudiant de 22 ans. "Je n’ai que de très petits volumes, 40 litres en tout. À pleine capacité, je pourrais produire 200 litres par semaine (il faut compter deux semaines de macération) mais comme étudiant, je n’ai pas le temps de me consacrer à plus de production."

Premier point de vente

Ce qui ne l’empêche pas de chercher des points de vente, comme des brasseurs, dans l’Horeca… Le premier d’entre eux est connu depuis le début de cette semaine: ses Vervî sont disponibles à la Maison Demez, à Thimister-Clermont.

"Comme j’ai pas mal de bons retours de ceux qui ont déjà goûté mon pastis, je me dis qu’il faudrait peut-être que j’en produise plus. On verra…"

Fierté de Verviers

Et puis, "ce que j’aimerais faire, c’est participer à des événements locaux, comme les Apéros verviétois, pour faire connaître mon pastis", insiste Christophe Vandenhove, qui veut aussi participer à la redynamisation de l’image de sa ville. "Ce n’est pas pour rien que je l’ai appelé Vervî", scande-t-il.

L’étiquette, qu’il a lui aussi conçue, fait également référence à Verviers, avec la couleur verte notamment. "La présentation fait beaucoup", sait-il, lui qui est "fier" de proposer "une belle bouteille".

Infos: page Facebook « Vervî – Le Pastis Verviétois »