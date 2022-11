Verviers: un puits au Maroc, premier projet humanitaire de l’ASBL Essalem

"Je suis très heureux d’avoir pu contribuer avec des jeunes et des mamans de Verviers à ce beau projet, qui soulage de manière directe tout un village dans l’accès à de l’eau potable. Nous ne nous rendons pas bien compte de ce que cela représente car il suffit d’ouvrir le robinet ici pour avoir à chaque fois de l’eau. Nous avons dû forer plus de 200 mètres de profondeur pour trouver de l’eau et ce fut un moment de joie extraordinaire pour les enfants et leurs parents qui ont pu bénéficier de l’eau depuis le mois d’août 2022", témoigne Mouad Benameur, coordinateur du projet chez Essalem.

L’ASBL avait pu récolter 14 000 € lors d’une soirée caritative organisée le 20 mai 2022, avec en plus un subside de 1 000 € de la Ville de Verviers, capitale wallonne… de l’eau.

Bien que cette première opération humanitaire ait coûté plus que prévu à cause de la hausse du prix des matériaux (d’où un nouvel appel aux dons), son succès conduit Essalem à espérer "pouvoir réaliser un projet de puits chaque année afin de développer de manière concrète les valeurs de solidarité, d’éducation des jeunes et de coopération entre les peuples".

Contact: ASBLessalem@hotmail.com