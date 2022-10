Noces d’or pour les époux Winand-Defawe

Léon Winand est le quatrième d’une fratrie de sept garçons. Il a fait ses études aux Arts et Métiers et est entré à l’ALE, en 1972, dès sa sortie de l’école et y est resté jusqu’à sa pension en 2005.

Pendant 5 ans, ils ont dansé en toute amitié puis ils ont courtisé à partir de 1971 et se sont mariés en 1972.

Deux enfants, Patrick et Michel, sont nés de cette union et ont eux aussi eu des enfants, faisant de Paulette et Léon des heureux grands-parents.

Paulette a aussi dansé au Grand-Théâtre de Verviers et au Cercle Saint Hubert (rue Victor Besme), où elle a ensuite joué la comédie et chanté. Maintenant, elle s’occupe d’amicales de pensionnés où elle organise des spectacles.

Léon, Ensivalois de naissance, a été moniteur à la Fraternité gymnastique et s’est occupé du cercle Saint Hubert avec Auguste (machiniste, éclairagiste et cafétéria) jusqu’à la fermeture de celui-ci. Actuellement, il est membre du comité des Anciens d’Ensival.