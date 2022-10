On dévie, sur la route et en politique

Depuis que l’entrée d’autoroute vers Spa, directement en venant de Theux, est fermée, une déviation est mise en place au nouveau rond-point du Laboru. Celle-ci ne manque toutefois pas de créer une confusion, surtout pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, mais pas seulement. Ainsi, un de nos fidèles et assidus lecteurs, a-t-il eu la mésaventure d’un fameux détour… et il ne doit pas avoir été le seul. En sortant de la nouvelle jardinerie du coin pour retourner chez lui à Andrimont, il a suivi ce panneau de déviation au lieu de passer sous l’autoroute et de prendre la déviation suivante (vers Verviers et Liège), il s’est retrouvé sur l’autoroute en direction de Spa. Et pas moyen de reprendre directement à droite, puisque la sortie "Heusy" est elle aussi fermée. Il file alors jusqu’à Tiège pour rebrousser chemin. Soit un détour de 13 km. Aux prix actuels des carburants…

Une belle déclaration

Le conseil communal theutois a été amené, mardi, à approuver la 2e modification budgétaire de l’exercice 2022. Un point largement détaillé en séance publique par le président du CPAS en charge des Finances, Alexandre Lodez (IFR), et qui, pour une fois, a été approuvé par Écolo. "Je tiens à remercier la commission communale pour les réponses apportées à certains points qui paraissaient un peu bizarres aux yeux d’Écolo, a lancé le conseiller Stéphane Salis. Les éclaircissements étaient tout à fait cohérents. Par la présente, au nom de toute la locale, je tenais à vous féliciter pour un travail, certes compliqué maintenant, mais toujours géré en bon père de famille".

"On s’embrasse ?", a alors enchaîné son collègue Yves Reuchamps, déclenchant de francs éclats de rire.

"Tu reviens quand tu veux !", a rétorqué Philippe Boury (IFR).

Les débuts d’une belle histoire d’amour ?

Retard à l’allumage

Nombre de Communes affiliées à Finimo ont adhéré il y a belle lurette au marché groupé d’électricité (100% renouvelable) et de gaz pour leur consommation, alors que l’actuel contrat (fixe et bigrement avantageux actuellement) vient à échéance le 31 décembre. Sauf… Verviers, qui est la principale consommatrice des Communes membres de cette intercommunale… dont le siège est installé dans l’hôtel de ville verviétois.

Écolo avait inscrit un point à l’ordre du jour du conseil communal de lundi pour que ce soit enfin fait, malgré les rappels de Finimo depuis début août.

Ça a eu le don de raccorder la majorité au dossier, enfin bouclé. Aussi de brancher l’ancien échevin MR Freddy Breuwer, par ailleurs président de Finimo, sur une petite pique, en regrettant – sans vouloir polémiquer, a-t-il dit (mouais…) – tant de "tergiversations et d’atermoiements" de "sa" majorité…

Élus en manque de bibelots

"On doit un peu parler fort parce qu’il y a une certaine réverbération. Tous les bibelots ne sont pas encore remis mais ils seront bientôt tous là !", a-t-on entendu au conseil communal de Limbourg.

En effet, il fallait tendre l’oreille si on voulait comprendre tous les conseillers. Vivement le retour du mobilier et de bibelots !