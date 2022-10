Umami s’installe à Verviers et propose des plats asiatiques

"C’est un concept qui vient du Japon, détaille le chargé de communication de l’enseigne. Ce sont des boxes avec à l’intérieur des aliments asiatiques que l’on compose soi-même en cinq étapes. Avec les féculents (riz, nouilles…), les protéines (bœuf, poulet, poisson…), sauces et légumes. On a donc une multitude de sélections possibles et on a même une version végétarienne avec du tofu. Nous travaillons au maximum avec des fournisseurs locaux, Belges en tout cas."