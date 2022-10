Ce sont les slogans chocs que l’on peut lire sur des affiches placardées dans le centre de Verviers et à Eupen. Des équipes de la CSC, ont en effet effectué une opération d’affichage massif ce jeudi en soirée. L’objectif ? "Dire stop à la hausse vertigineuse du coût de la vie et inviter un maximum de personnes à se mobiliser pour plus de pouvoir d’achat le 9 novembre, journée d’actions et de grève générale", indique le syndicat chrétien par voie de communiqué.

La CSC espère également, avec ce mode d’action très visible, sans perturbation, attirer l’attention des patrons et des élus locaux: "Les mandataires locaux doivent d’urgence appeler leurs représentants dans les gouvernements à prendre des mesures qui protègent davantage le citoyen et sur le long terme car les prix hauts ne s’arrêteront pas avec l’hiver 2023. Sans plus attendre, il faut enrayer la précarité qui touche de plus en plus de travailleurs et d’allocataires sociaux. Quant aux employeurs, ils doivent arrêter de s’en prendre à l’index !"

Pour rappel, la CSC revendique une série de mesures comme le maintien de l’indexation automatique des salaires, le découplage du prix du gaz et de celui l’électricité, l’instauration d’un prix plafond ou encore la taxation sérieuse des surprofits des groupes énergétiques mais aussi de toutes les autres entreprises qui s’enrichissent grâce à la crise.

Le syndicat chrétien prône encore une extension du tarif social, une réforme de la loi sur la norme salariale, l’amélioration de l’indemnisation des trajets domicile-lieu de travail et des déplacements professionnels ainsi que l’affectation de l’enveloppe complète de la liaison au bien-être à la revalorisation des pensions et autres allocations sociales.