Lambermont: deux tronçons de la rue des Combattants bientôt en travaux

L’asphalte sera raclé sur 5 cm et un nouvel asphalte sera posé.

Déviation

Vu la difficulté du chantier et la sinuosité des lieux, le trafic de transit sera dévié, selon un itinéraire qui sera conseillé et signalé. Seuls les riverains (et visiteurs de ceux-ci) seront autorisés à passer par les zones en chantier, qui seront mises en circulation locale uniquement, avec une circulation par demi-chaussée et alternée par des feux tricolores.