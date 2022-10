Le chantier entre Maison-Bois et le Laboru prolongé de plusieurs mois, la déviation aussi

Normalement, il était prévu que la route d’Oneux, soit le tronçon de la route régionale N657, soit rouverte à la circulation motorisée dans les deux sens, à la fin de ce mois d’octobre. Ce ne sera pas le cas. Loin de là…

Sans qu’aucune date ne soit encore fixée, ce tronçon restera accessible pendant un certain temps uniquement dans le seul sens depuis le carrefour de Maison-Bois vers le Laboru.

Pourquoi ça dure plus longtemps que prévu

Ouvert depuis le 1er août, ce chantier commun à l’AIDE (l’Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des eaux) pour l’égouttage et au SPW (le Service public de Wallonie) pour la voirie a pris du retard. Celui-ci est dû aux travaux de renouvellement de l’égouttage. En particulier au niveau de "la conduite de refoulement des eaux usées, au niveau du Brévent", explique Philippe Elsen, le directeur du SPW de Verviers.

Cette conduite de refoulement reprend les eaux usées des immeubles longeant la route d’Oneux et qui s’écoulent vers le Laboru, pour les ramener, via un pompage, vers la vallée de la Vesdre et les stations d’épuration. Sinon, elles s’écouleraient vers le ruisseau de Sohan, dans la nature et sans épuration.

Ce chantier d’égouttage prend donc plus de temps que prévu. Et, pendant ce temps "il ne nous est pas possible de travailler sur la voirie, au-dessus. On se concentre donc pour le moment sur l’aménagement de la piste cyclable à double sens, du côté du funérarium (NDLR: à gauche, en allant vers le Laboru)", précise Philippe Elsen.

Interruption et rétablissement des deux sens en hiver

Le chantier se poursuivra tant que la météo sera clémente. Lorsqu’il devra être arrêté en période hivernale, "l’objectif est de rouvrir la route à la circulation dans les deux sens".

Mais les travaux ne devraient alors pas être terminés et ils devraient alors reprendre vers mars-avril, avec à nouveau une fermeture de la route d’Oneux dans un sens et le retour à la déviation actuelle, par l’autoroute.