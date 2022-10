Toutefois, cette réouverture au trafic sera momentanée. En effet, l’AIDE (l’Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des eaux en province de Liège) souhaite poursuivre le chantier plus tôt que prévu.

Pour rappel, les travaux portent sur l’implantation d’une nouvelle conduite d’égouttage, quatre fois plus importante que la précédente et qui est devenue sous-dimensionnée, ce qui occasionne une remontée des eaux dans les caves des habitants de la chaussée. Des nouveaux raccordements aux immeubles riverains ont aussi été installés. Mais il est apparu la nécessité de renforcer le chemisage de la conduite principale, c’est-à-dire de la voûte qui l’entoure. C’est ce qui explique que le chantier durera un peu plus longtemps que prévu initialement.

La chaussée de Theux sera bien rouverte à la circulation, vendredi, comme prévu. Mais elle devra être fermée à nouveau, seulement dans le sens montant (du rond-point vers le feu rouge), du 7 au 18 novembre, pour les derniers travaux de chemisage et pour assurer la sécurité des ouvriers. La déviation via la rue du Naimeux ou la rue Guillaume Lekeu seront à nouveau d’application