Halloween : la tendance verviétoise, maquillages réalistes et professionnels

Le magasin a plusieurs rayons de costumes en tout genre, pour tous les âges et d’autres encore avec des décorations teintées de sang. "On a la chance d’avoir une surface importante de plus de 700 m2, on peut se permettre de faire plus de place pour Halloween qui devient une fête extrêmement célèbre par chez nous. Tout le monde veut se déguiser, se maquiller et je pense qu’on sort d’une période difficile pour tout le monde et les gens ont besoin de sortir, ajoute l’adjointe-responsable de Jour de Fête de Verviers, Jade, et de faire la fête, quelle que soit la raison finalement", complète Aurore.

Du maquillage plus réaliste

"Cette année, on est reparti plutôt sur quelque chose de très classique: sorcières, squelettes, vampires. Et surtout sur le maquillage, tout ce qui est effets spéciaux ", constate Jade, "ce n’est plus juste le rouge à lèvres et le blanc, on est sur le latex, les cicatrices… ", poursuit Aurore. Toutes les deux constatent une plus grande affluence pour un maquillage plus professionnel, elles ont plus de demandes concernant notamment "les blessures, les cicatrices, quel sang utilisé pour avoir quelque chose de plus réaliste que de la gelée de fraise ", plaisante Jade. Le public est à la recherche de conseils plus technique concernant le rendu et les produits.

En raison de cette demande de plus en plus importante constatée, le magasin a élargi sa gamme de maquillage vers une gamme professionnelle pour le théâtre et le cinéma dont le public semble friand "ce sont des produits qui sont très techniques et extrêmement safe pour la peau, pour les peaux sensibles, les enfants, etc. On est sur des produits de très hautes gammes à des prix relativement raisonnables ", précise Jade. Elle a d’ailleurs suivi une formation, qu’elle a répercutée aux autres, pour apprendre à utiliser cette nouvelle gamme, les techniques d’utilisation et conseiller aux mieux pour les effets recherchés.

Un costume personnalisé

Pas de panique pour les retardataires qui n’auraient pas encore de costumes ou d’idées et que les rayons ont été dévalisés "on peut très bien partir sur du classique et le tourner vers Halloween. On modifie certaines choses, on met un peu de sang, on déchire quelque chose, et on est dans de l’Halloween. Par exemple, des costumes de lapins, hop, un lapin tueur et c’est fait !", rassure Aurore.

Bref, vous l’aurez compris, il n’est pas encore trop tard dans la région verviétoise pour trouver un costume effrayant pour ce week-end, les magasins verviétois vous attendent.