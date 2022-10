Un mois plus tard, ce nouveau permis sollicité vient d’être recalé par la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne pour l’urbanisme en province de Liège, laquelle est compétente pour délivrer (ou non) le permis.

Selon nos informations, la fonctionnaire déléguée a renvoyé le promoteur à ses chères études pour plusieurs motifs.

Il manque une étude hydraulique

Le dossier déposé par City Mall ne comporte en effet pas d’étude hydraulique. Or ce type d’étude est devenu obligatoire depuis les inondations de la mi-juillet 2021. Rappelons par ailleurs que, certes dans une moindre mesure que pour l’autre rive de la rivière, les ébauches du futur masterplan d’aménagement du bassin de la Vesdre préconisent que des espaces soient dégagés (et donc non construits) dans la rue Spintay, par précaution pour des débordements dus à d’éventuelles nouvelles crues. Or, à part une placette au milieu de la rue Spintay, City Mall prévoit de construire massivement.

Il manque aussi une étude d’incidences sur la mobilité

La demande de permis ne comporte pas non plus d’étude d’incidences du projet sur la mobilité, comme c’est requis dans les projets d’urbanisation. Or, en plus de magasins aux rez-de-chaussée, avec 105 logements prévus, il est évident que cela aura une incidence sur le trafic dans le quartier voire au-delà. Pour rappel, Écolo a également dénoncé le fait que l’accès aux parkings pour les habitants se ferait via le quai Jacques Brel, qui est un chaînon important de la Vesdrienne, futur itinéraire de mobilité douce entre Liège et Eupen, le long de la rivière.

Enfin, toujours selon nos informations, dans le dossier déposé par le promoteur, la fonctionnaire déléguée de l’urbanisme en province de Liège n’a pas trouvé de justification à la démolition des bâtiments qui restent debout dans la rue Spintay.

S’il veut poursuivre son projet, à commencer par espérer obtenir un nouveau permis, City Mall doit donc compléter son dossier avec les études manquantes.