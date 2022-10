La détresse d’une famille avec quatre enfants

Jusqu’ici, elle n’hésitait pas à fouiller dans les poubelles pour trouver de la nourriture pour ses enfants, tous scolarisés. Mais c’est devenu physiquement trop compliqué. "Des gens du quartier nous aidaient aussi mais depuis les inondations, c’est devenu difficile pour eux aussi", poursuit la mère de famille. Des vivres leur parviennent ponctuellement du service d’aide paroissial de l’église Saint-Remacle.

Si leur appartement est sain, il reste trop étroit. "Nous dormons tous dans la même chambre", explique le père en faisant visiter les lieux. Mais impossible de déménager pour un bien plus grand. Leur loyer actuel de 500 € est déjà trop important pour eux. Ils accusent d’ailleurs un retard de paiement de 6 mois. "On a peur que notre propriétaire nous demande de partir. Si j’avais des papiers, je chercherais tout de suite du travail", ajoute celui qui a des compétences en mécanique et en construction.

Ce qui les effraie aussi, c’est d’être renvoyés au Kosovo. "Nous sommes illégaux ici mais là-bas, nous n’avons rien. Nous ne sommes ni serbes, ni albanais. Nous sommes roms et nous sommes toujours menacés dans ce pays. J’ai peur pour mes enfants et ma femme", lance le papa.

« Cette situation n’est pas normale »

Louis Jacquemin, de l’association des "Sans Moyen" (association présidée aujourd’hui par Aurélie Simon) lance un appel à l’aide pour cette famille. "Cela fait un an que notre association suit ces personnes. On les a déjà aidés à hauteur de 2 900 €. Leur situation n’est pas normale, estime celui-ci. Pour l’Ukraine, on a pu débloquer des choses rapidement. Eux attendent depuis 13 ans."

L’homme rappelle également qu’ils ne sont pas les seuls à faire face à une telle précarité. "Cela se reproduit trop souvent. Actuellement, nous traitons 92 dossiers sur Verviers et Dison." Des dons peuvent être envoyés sur le compte des "Sans Moyen" via le BE04 2400 8007 6231 (avec en communication 732312 Sans Moyen).