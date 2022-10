Départ du directeur du complexe « La Ville dans la Ville », à Verviers

"C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai décidé de démissionner de mon travail d’employé ultra-polyvalent, indique-t-il. Ces deux dernières années ont été très riches. Je suis reconnaissant pour les nombreux apprentissages ainsi que les merveilleuses rencontres. Toutefois, suite à de nombreuses sollicitations professionnelles et aussi car nous n’avons qu’une seule vie/santé, j’ai décidé d’écrire un autre chapitre un rien plus calme et toujours, je l’espère, cognitivement ainsi que humainement très intéressant."