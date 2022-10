Restauration du Grand-Théâtre de Verviers: inflation du coût mais pas à n’importe quel prix ?

Pour rappel, en moins d’un an, l’estimation du coût de ce chantier phare est passée de 33 millions d’euros à 45 millions, suite à la hausse des prix. Ce dernier montant est celui inscrit dans les modifications de fin d’exercice du budget 2022 de la Ville, qui ont été votées ce lundi soir par la majorité (PS, ex-PS, MR, cdH/Engagés et Nouveau Verviers), ainsi que par le PP (dans l’opposition), contre les voix des élus PTB et Écolo (également dans l’opposition).

Il avait déjà été porté à 41 millions lors des modifications budgétaires de juin dernier. Soit une hausse de 12 millions au total (+ 36%), ce qui portera à près de 25 millions d’euros ce que la Ville devra emprunter et rembourser en 30 ans, le solde étant payé par des subsides (dont la Ville demandera une augmentation).

Le dernier montant connu (45 millions donc) est inscrit après la réception des offres des entreprises soumissionnaires pour les 7 lots du marché public de travaux (gros œuvre, menuiseries intérieures, etc.) mais qui doivent encore être analysés en détail.

Breuwer: hypothéquer tout nouveau projet ?

Dès lors, Freddy Breuwer a dit estimer que "le moment est propice pour faire le point. Car la situation financière et le contexte inflationniste imposent de mesurer l’impact du projet pour les finances communales. Pour ce faire, il importe de comprendre sur quelle base le Collège s’appuie pour relever le budget à 45 000 000 € ? Parmi les offres reçues, s’agit-il de la moins-disante ou de la plus-disante ? Dans l’hypothèse, un peu folle, du respect du montant adjugé, la part entièrement à charge de la ville serait de l’ordre de 25 000 000 €, à financer essentiellement par emprunt, repris pour une large part dans les balises de la capacité d’emprunt de la ville. Cela hypothéquera tout autre projet. Viennent s’ajouter à cela les coûts énergétiques du futur après rénovation" et aussi les futurs coûts d’exploitation (il suggère une assise régionale au projet).

Loffet: peut-être moins que 45 millions ?

En réponse, l’échevin des Finances, Alexandre Loffet, qui fait aussi actuellement fonction de bourgmestre, a précisé que "nous ne sommes pas certains d’adjuger à 45 millions" d’euros, cela "ne présage de rien sur l’offre qui sera retenue", laissant entendre que le montant total aujourd’hui inscrit au budget communal ne reprenait pas nécessairement toutes les offres mes moins-disantes (les moins chères). Une certaine marge serait donc disponible, sans précision. Il convient toutefois d’inscrire cette somme au préalable au budget communal 2022 pour pouvoir adjuger le marché à temps, avec des offres de prix sont valables seulement jusqu’à la fin janvier 2023.

En réponse anticipée aux craintes aussi de l’opposition, il a insisté: "Il n’y a pas de risque d’endettement excessif" de la Ville de Verviers, "les projets en cours vont continuer". Mais, c’est vrai, la restauration du Grand-Théâtre absorbera "une part substantielle" de la capacité d’emprunt (et de remboursement) de la Ville et l’inflation de son coût "limitera cette capacité d’emprunt à 2,3 millions€ sur les deux prochaines années et il y aura donc effectivement moins de nouveaux dossiers".

Il a aussi promis, dans la mesure du possible, une maîtrise des surcoûts, une fois que le chantier aura été lancé.

Ancien échevin, notamment des Finances et du Budget lors de la mandature précédente, Freddy Breuwer a déclaré avoir été "rassuré", notamment "sur la maîtrise des surcoûts du chantier". Il demeure néanmoins "perplexe" sur la possibilité que la Région wallonne revoie à la hausse son intervention financière au niveau de la préservation d’un bâtiment qui fait partie du patrimoine exceptionnel. Il a globalement exprimé rester préoccupé à ce que "ce dossier doit se faire mais pas à n’importe quel prix".