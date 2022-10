Elle a connu une histoire parfois mouvementée, mais elle est passée à travers tout. Sur les 125 ans, elle a publié 82 bulletins. On a compté qu’il y a eu 20 000 pages écrites en matières d’histoire de niveau scientifique… ce n’est quand même pas rien ! Aujourd’hui, la société se porte très bien, nous venons de passer à la forme d’ASBL (NDLR: en décembre 2021 lors de la fusion avec l’ASBL Les amis de la SVAH). La SVAH possède une bibliothèque bien fournie qui est en train d’être déménagée du musée de la Mode et de la Laine jusqu’aux nouvelles archives de la ville, rue Biolley.

La société compte une bonne centaine de membres. Et l’équipe est dynamique: en plus de moi-même, la commission administrative compte Paul Bertholet, Marie-Paul Deblanc-Magnée, Jean Claude Bribosia et Guy Boulanger, puis nous avons des jeunes d’une trentaine d’années, Joël Baum, Benoît Leysten, Thomas Briamont et Camille Hoffsummer. Ces derniers ont une formation historique universitaire.

Mais les membres en dehors de la commission ont un certain âge. On essaie de faire de la retape auprès des étudiants en histoire ou en archéologie pour attirer une clientèle spécifique. On se doute que cela n’attire pas le commun des mortels.

Que propose aujourd’hui la SVAH ?

On a un site internet, une page Facebook et un trimestriel. Il fait une vingtaine de pages avec des articles plus courts que ceux qu’il y a dans le bulletin, qui sort à une cadence d’à peu près tous les ans, mais qui fait, lui, 200 pages. Et cela, sur des sujets qui concernent l’histoire, l’archéologie, centrés sur la région verviétoise: l’histoire de villages, de certaines industries, des activités humaines en tout genre, des sociétés,..

Ensuite, on a tous les mois, sauf en juillet et en août, une conférence sur un sujet d’histoire ou d’archéologie. Elles se faisaient au musée rue Renier (NDLR: musée des Beaux-Arts et de la Céramique), mais depuis les inondations nous les faisons au conservatoire.

Quels sont les projets de la SVAH pour le moyen terme en plus de ce déménagement ?

Nous avons sollicité le titre de société royale, on ne l’avait jamais demandé alors que l’on peut déjà le revendiquer avec 50 ans d’âge ! C’est un peu tard, mais pour la petite histoire, les 50 ans (en 1947) tombaient au moment de l’affaire royale. Et aux 100 ans, des membres estimaient que ce n’était pas à la société de faire la demande, mais aux autorités publiques de prendre l’initiative. On a compris que ce n’était pas la bonne méthode, alors on a introduit la demande et on a reçu un courrier au mois de mai 2022 du Palais Royal nous annonçant que le titre était décerné et qu’il nous sera remis par le gouvernement provincial au mois de novembre. Ça s’appellera dorénavant la Royale Société Verviétoise d’Art, d’Archéologie et d’Histoire.