Pompiers et police dans les écoles pour un cursus « sécurité et prévention » en région verviétoise ?

En lien avec les inondations, le chef de corps de la zone Vesdre, Alain Barbier et le commandant de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau, Quentin Grégoire, ont le désir de développer la culture du risque. "En Belgique, on a une culture de la crise. On la gère, on a des disciplines. Mais la culture du risque n’existe pas. L’idée est de savoir comment on va pouvoir la développer parmi la population". C’est-à-dire comment préparer la population à la crise, comment s’organiser avant que la crise ne soit là et inclure la population pour qu’elle soit mieux préparée.

Une des premières étapes dans ce processus, c’est d’être plus présent pour la police et les pompiers dans les écoles. La matinée de co-construction a débouché sur plusieurs pistes qui seront mises en place, dans l’idéal, début du premier semestre 2023.

L’idée d’un cursus cohérent et harmonieux tout au long de l’éducation scolaire de l’enfant a émergé lors de la rencontre entre les différents acteurs. Une sorte de squelette portant sur la sécurité routière pour le volet police et l’initiation aux premiers gestes qui sauvent pour le volet pompier. Par exemple, pour les plus jeunes: savoir comment appeler le 112 ou le 101, réaliser des exercices à l’école comme savoir comment sortir de l’école en cas d’incendie ou comment réagir si une friteuse s’enflamme à la maison. "Il faut enseigner aux enfants les bons gestes à adopter dès le plus jeune âge, à savoir ne surtout pas jeter de l’eau sur l’huile bouillante", insiste Alain Barbier. Ensuite d’autres thématiques plus spécifiques se sont dégagées comme un travail sur les réseaux sociaux avec un point d’attention sur le harcèlement en 5e et 6e primaires. La prévention en matière de sécurité routière pour les 5e et 6e secondaires a également été évoquée ou encore présenter le métier de pompier et policier afin de peut-être susciter des vocations dès la 3e et 4e secondaire.