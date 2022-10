Verviers: une taxe sur les immeubles délabrés ou inachevés

La taxe sur les immeubles verviétois inoccupés est modifiée et élargie aux immeubles délabrés ou inachevés pour remettre le plus de logements sur le marché locatif, martèle d’emblée l’échevin du Logement Antoine Lukoki (PS). Il évoquait déjà ce constat, dans notre édition du 14 février dernier, "l’offre et la demande ne se rejoignent pas et nous avons du mal à trouver des logements pour l’ensemble de notre population", constate-t-il encore aujourd’hui. Et la problématique touche surtout les familles nombreuses dans leur recherche de logements avec 3 chambres minimum. Par ailleurs, les bâtiments inoccupés et délabrés donnent "une mauvaise image d’un environnement urbanistique non soigné à Verviers, précise-t-il. Le collège prend une décision proactive, il ne veut pas rester sans rien faire et veut agir ".