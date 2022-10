La Vervi-riz accueille 5 nouveaux chevaliers

Un stagiaire de la Seigneurie, Luc Simon (des Vervi-Clowns) a été également élevé au titre "d’allumeur". D’ailleurs, Vervi-Riz est à la recherche de nouveaux membres pour sa Seigneurie. "Comme confrérie, nous avons un agenda qui est bien changé avec notamment une cinquantaine de sorties rien que pour cette dernière année. Mais comme nous avons eu quelques membres qui se sont retirés, le tout accompagné de notre âge avançant, cela devient de plus en plus difficile d’honorer toutes les demandes. C’est pourquoi nous cherchons de nouveaux membres bénévoles qui voudraient venir nous donner un coup de main une paire d’heures par mois." Et de défendre la blanke dorêye qui nous est chère, tout en dégustant l’une ou l’autre part.

Que leur évoque la tarte au riz ?

J-F. Chefneux : "Synonyme de partage"

"Pour moi, cela évoque mes beaux-frères et ma belle-famille qui sont Français. Ils ont découvert la tarte par leur sœur qui est ma compagne et il n’y a pas une fois où on n’en mange pas quand ils viennent. Tout comme on en amène chaque fois quand on va en France. C’est donc synonyme pour moi de partage pour ce produit que j’adore."

Antoine Lukoki : "Un patrimoine"

"C’est un patrimoine verviétois qui est reconnu mondialement et une tarte qui est succulente. Elle ravit bon nombre de convives pour ce produit purement verviétois et local. C’est un porte-drapeau pour Verviers. D’ailleurs, si on demande à une personne étrangère trois choses connues sur Verviers, la tarte au riz revient toujours."