Verviers: pas d’écran géant pour la Coupe du monde de foot au Qatar

La question est de plus en plus brûlante à mesure que la Coupe du monde de football approche: quelle position adopter face à cette compétition qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre dans un pays, le Qatar, qui, c’est un euphémisme, n’est pas un modèle en matière des Droits de l’Homme (encore moins de la femme) et où des milliers d’ouvriers auraient perdu la vie lors de la construction des stades qui recevront notamment les Diables rouges.