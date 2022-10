48 heures de relais d’aquabike à Verviers pour Viva for Life

la connaissance d’Henri Defawes, le coordinateur verviétois de Viva for Life, ce sera la seule activité menée en région verviétoise pour l’opération caritative de la RTBF en faveur des enfants démunis: du vendredi 25 novembre à 20 heures jusqu’au dimanche 27 novembre à la même heure, 240 personnes vont se relayer, jour et nuit, sur les vélos d’aquabike du CRF, le Centre de réadaptation fonctionnelle de l’hôpital de Verviers. Le but est évidemment de récolter le plus d’argent possible pour Viva for Life.

"Actuellement, 200 personnes sont déjà inscrites pour pédaler pendant une heure chacune. Comme la piscine d’aquabike du CRF compte 5 vélos, pour atteindre notre objectif de 48 heures de relais, il en manque donc 40", indique Henri Defawes, qui lance ainsi un appel aux candidats, chaque heure réservée étant assortie d’un payement de 15 € intégralement reversé à Viva for Life.

Chacun à son rythme

"Il n’y a aucun objectif de performance, chacun pourra pédaler à son rythme, même en faisant des pauses durant l’heure qu’il aura réservée. Les personnes qui n’ont jamais fait d’aquabike n’ont aucun souci à se faire, c’est très facile et accessible à tous. La moitié des personnes qui en font au CRF y sont d’ailleurs venues parce qu’ils y ont été envoyés par leur médecin, leur kiné, etc. C’est vraiment chouette de pédaler dans l’eau et même moins fatigant que de simplement marcher. On est porté par l’eau, qui est à la température idéale de 32 °C au CRF, et les efforts sont moins importants", précise-t-il, lui qui est coach d’aquabike depuis 12 ans au Centre de réadaptation fonctionnelle.

Les 48 heures de relais seront organisées du 25 au 27 novembre sous le patronage du centre hospitalier régional de Verviers, dont fait partie le CRF. Une équipe de gynécologues féminines de l’hôpital verviétois s’y est déjà inscrite ; de même, notamment, que des équipes du Lions Club de Spa et du 12e-13e de Ligne de Spa, "avec des nouvelles recrues en cours d’instruction".

Intéressé ?

"S’il y a aussi des personnes seules, qui feront donc la connaissance d’autres participants lorsqu’elles pédaleront, il y a pas aussi mal d’inscriptions en groupes, que ce soit des amis ou en famille", sourit celui qui est aussi Verviclown.

Les personnes intéressées à participer à ces 48 heures de relais d’aquabike sont invitées à s’inscrire et à réserver une plage horaire disponible, en téléphonant au 0489/43 42 52.

Le week-end de l’opération, le public pourra encourager les participants au CRF (rue Hauzeur de Simony) et apporter son écot à la cafétéria, où seront proposées des boissons sans alcool, ainsi que des sandwichs. Cela permettra de gonfler l’enveloppe financière qui sera remise à Viva for Life.

"En plus des 3 600 € visés avec 240 participants (à 15 € de l’heure), il y a aussi les dons que nous recevrons d’entreprises et les bénéfices de la cafétéria. Au total, notre équipe de bénévoles mobilisés pour l’opération Viva for Life espère pour verser 5 000 € à cette opération indispensable. Nous avons vraiment été assommés quand nous avons appris qu’il y avait 100 000 enfants qui vivaient en-dessous du seuil de pauvreté en Belgique et on ne pouvait rester sans rien faire", insiste Henri Defawes.