Festivités de la Saint-Hubert: Il sera à nouveau possible de faire bénir ses animaux au centre-ville de Verviers

Depuis la démolition de l’église Saint-Hubert, boulevard des Gérardchamps, il y a plus d’une dizaine d’années, les festivités de la Saint-Hubert n’étaient plus célébrées dans le centre-ville (bien à Heusy, à l’église Saint-Hubert). Verviers Ambitions a décidé de relancer l’événement le dimanche 6 novembre prochain, sur le parvis de l’église Saint-Remacle, en collaboration avec l’unité pastorale Jean XXIII Val de Vesdre. "C’est une idée de la directrice (NDLR: Martine Job) qui a voulu relancer ces festivités pour faire une animation au centre-ville", indique la présidente de l’association, Cécile Ozer, échevine des Affaires économiques et des Cultes. Tous les animaux sont les bienvenus: chats, chiens, chevaux, lapins, etc, et cela dès 11 h 30 pour la bénédiction. Une messe aura lieu quant à elle à 10 h 30. Douze sonneurs de trompe de chasse du Bien aller Ardennes de Liège seront également présents à cette occasion.