Cité du Bois Goulet à Stembert: suite à la mobilisation, la Ville de Verviers oublie les projets d’aménagement

Pour rappel, il s’agissait principalement d’organiser le stationnement dans cette cité en marquant des zones de parcage bien délimitées ; en facilitant aussi l’accès à l’arrière de l’école primaire de l’athénée Verdi, notamment aux parents d’élèves pour qu’ils puissent déposer leur enfant à l’école ailleurs que via la rue Jean Kurtz (sur la route régionale qui va de Stembert vers Polleur et Jehanster), alors que la cité du Bois Goulet est interdite d’accès "sauf desserte des riverains".

Ces travaux avaient été imposés en 2018 par le collège communal de Verviers (PS-cdH à l’époque) au promoteur des nouveaux logements sur le site de l’ancien bowling des Prés Carats, en guise de charges d’urbanisme complémentaires. Mais les habitants n’en avaient jamais eu vent et n’avaient jamais été consultés. D’où leur surprise, plus qu’amère.

Mobilisation générale

Leur mobilisation a été générale contre ces aménagements dont ils ne veulent pas (lire ci-dessous). Du coup, comme l’échevin de la Mobilité, Amaury Deltour (MR), l’avait déjà laissé entrevoir dans nos colonnes, ces aménagements ne seront donc pas réalisés. Même s’ils ont été imposés au promoteur Serbi (groupe Gehlen), la Ville de Verviers va laisser tomber.

"On est en train de formaliser" la décision, nous dit l’échevin de l’Urbanisme, qui se dit confiant sur la légalité de ce revirement, lequel est aussi une source d’économies pour le promoteur alors que ces travaux étaient une condition pour que celui-ci obtienne son permis d’urbanisation des Prés Carats.

« Pas de lien direct » avec le projet aux Prés Carats

L’échevin Maxime Degey. ©ÉdA Philippe Labeye

"Il s’agit de charges d’urbanisme d’un permis déjà exécuté et elles ne font pas partie intégrante du projet mais étaient demandées par la Ville en-dehors du site des Prés Carats, ce n’est pas comme s’il avait été demandé par exemple d’aménager un rond-point à l’entrée du site", explique Maxime Degey.

Pour l’actuel échevin de l’Urbanisme, ces aménagements de zones de parking à la cité du Bois Goulet "n’avaient pas de lien direct avec le projet" aux Prés Carats proprement dit et il s’agissait plutôt de "charges d’opportunité". L’opportunité étant en l’occurrence celle trouvée par le collège communal en place en 2018 (avec l’échevin cdH Benoît Pitance en charge de l’urbanisme) pour faire réaliser des travaux "annexes" aux frais du promoteur.

"Était-ce normal d’imposer ça au promoteur ?, se demande-t-il d’ailleurs. Le problème, avec les charges d’urbanisme, c’est qu’elles sont traitées uniquement par les services de l’urbanisme, elles ne suivent pas le chemin traditionnel, auprès d’autres instances (comme les services de mobilité). Et dans ce processus, il n’y a pas non plus de consultation de la population. On voit ici qu’il y a eu un manquement dans le process."

Faute de consultation préalable des habitants de la cité du Bois Goulet, ceux-ci se sont mobilisés, un peu après coup mais juste à temps, pour faire entendre leur voix apparemment unanime auprès de l’autorité communale, laquelle se range donc finalement à leur avis.