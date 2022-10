Sur place, les hommes du feu ont constaté qu’une habitation était la proie des flammes. Mais la priorité, pour les pompiers, était d’extraire l’habitant de la maison en feu. Cette personne a pu être sauvée et prise en charge par les services médicaux (des ambulances de Verviers et Battice ainsi que le SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) du CHR Verviers).

Deux animaux aussi à sauver

Vingt-et-un pompiers ont été déployés, de même que l’équipe ART, pour Animal Rescue Team. En effet, le propriétaire disposait de deux animaux dont il a fallu s’occuper. En matinée, ils étaient toujours à la recherche d’un chien dans ce quartier parallèle à la chaussée de la Seigneurerie. Les animaux ont été vus par un vétérinaire.

Le feu a vite été maîtrisé par les pompiers et tout fut sous contrôle durant la matinée. À ce stade de l’enquête, nous n’avons pas d’information sur l’origine de l’incendie.