Les poubelles publiques sont-elles en voie de disparition à Verviers ?

Avec parfois des exemples édifiants. "En discutant encore il y a peu avec les ouvriers, parfois ils doivent se mettre à deux pour vider une seule poubelle remplie de litière. Dans ce cadre, si une poubelle est quasi exclusivement utilisée par un privé, nous la retirons pour éviter ces déchets. À l’inverse, on en a aussi rajouté. Nous analysons à chaque fois au cas par cas, car c’est la collectivité qui paie pour ces personnes inciviques."

Il y a d’ailleurs toute une réflexion qui est menée à la Ville concernant les poubelles publiques. "Faut-il mettre davantage de poubelles au risque de dépôts sauvages ou faut-il les retirer comme à Barcelone ? Car combien d’entre nous jetons régulièrement quelque chose dans les poubelles ? Ou faudrait-il en laisser uniquement dans l’hypercentre ? Il y a toute une réflexion globale à mener. Car toutes les personnes qui utilisent les poubelles à bon escient sont victimes ici d’une petite quantité d’inciviques. Tout comme la Ville en est victime également."

Quant aux sachets pour les déjections canines, qui sont difficiles à trouver tant il y a peu de distributeurs (et vides la plupart du temps), il y a aussi une réflexion menée. "Ces distributeurs sont très vite vidés car les sachets sont utilisés aussi par… les personnes qui font les dépôts sauvages pour emballer leurs déchets. Là aussi, soit on ajoute des distributeurs, soit on les retire et on propose aux propriétaires de chiens de venir retirer des sachets à la commune." Et ainsi retirer le bâton pour se faire battre.

Enfin, si un manque criant de poubelle est visible dans un quartier, comme cela pourrait être le cas dans le quartier des Hougnes, "il ne faut pas hésiter à contacter notre service environnement en étayant votre demande. Nous analysons toutes les demandes et nous en avons régulièrement d’ailleurs. Et je pense que nous sommes proactifs et ouverts à ce sujet".