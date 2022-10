"C’est un grand jour pour notre quartier !, s’est exclamé Claude Orban, conseiller communal mais surtout habitant et membre du comité Sous la Hezée. L’idée de la réfection du chemin de Thiniheid, plus communément appelé chemin des Charrons, date de 2016, année où on a évoqué pour la première fois le projet dans le cadre de l’appel à projets des budgets participatifs. Le temps d’élaborer le projet et qu’il soit reçu avec la mention d’excellence, nous étions fin 2018."

Puis les travaux ont été entamés et le chemin a été refait à neuf durant la pandémie. "Mais nous n’avons pas pu l’inaugurer officiellement à cause du Covid."

De plus, pour l’occasion, une petite surprise attendait les habitants. Une surprise qui prenait la forme d’une boîte à livres réalisée par Lionel Legros, artisan qui réside dans le quartier. Et au dos de cette boîte à livre, il y a trois hôtels à insectes.