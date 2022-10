Ville dans la Ville: une sandwicherie à l’ex-Goeders

Comme vous avez pu le lire cette semaine, la boucherie Goeders se retire de la Ville dans la Ville. Mais le propriétaire de la galerie, Filip Claessens relance en compagnie de Jonathan Bouvé, qui travaillait à l’ex-Halles by Goeders, une sandwicherie. « On propose des sandwiches avec pas mal de choix. Notre charcuterie est sous vide pour garder un max de fraîcheur. On a aussi quelques plats préparés à réchauffer ou de la soupe. On propose également du vin, du champagne et aussi diverses tapas à déguster. Quant aux horaires, on va prochainement ouvrir plus tôt, dès 8 h, pour les étudiants, parents et travailleurs. » R.R.