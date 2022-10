Une nouvelle Traversée réservée à la jeunesse

Dès ce samedi, une troisième librairie La Traversée voit le jour dans la rue de l’Harmonie à Verviers. Et celle-ci est entièrement réservée aux livres jeunesse. « On concrétise ici une vieille idée qui était née en sortie du premier confinement, détaille Bernard Quickels. On répond à la demande qui est forte. Nous aurons entre 15 000 et 20 000 livres pour commencer, ce qui fait au total 60 000 livres pour les trois Traversées. De plus, cela nous permettra d’aérer davantage la première Traversée. » Et ce samedi après-midi s’annonce festif pour l’ouverture « avec des séances de dédicace, grimage et lecture de contes ». R.R.