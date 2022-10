Ainsi donc, les panneaux d’interdiction d’accès à la cité du Bois Goulet, à Stembert, ne correspondent pas à la réalité et au code de la route.

La mention "sauf desserte des riverains" n’autorise l’accès qu’aux habitants du premier tronçon de rue, jusqu’au carrefour ou rond-point suivant. Les personnes qui habitent au cœur de la cité n’auraient donc pas légalement accès à leur domicile en voiture.

Pas un peu une histoire à la belge, ça ?

Le jardinage, cette activité genrée…

Au jardin mesdames ! Pierre Lemarchand, le bourgmestre de Theux, en voit beaucoup "des dames et des épouses planter des arbres et avoir une vie dans leur jardin", a-t-il dit en évoquant l’espoir qu’il met dans la création de zones vertes par les futurs habitants du quartier Reine Astrid. Heureusement qu’on ne parle pas de cuisine ou de ménage ici… Sinon on l’aurait épinglé de sexiste.

Blague Happart

Quoi de neuf, du côté d’Aubel ? Eh bien, un débat sur la possibilité (ou non) d’éteindre l’éclairage public. Le hic, "c’est que si on éteint à Aubel on plonge une partie de Fourons dans le noir".

Après plusieurs minutes, le président du conseil communal a pris son téléphone. "Bon, j’ai José Happart en ligne, qu’est ce que je lui dis pour sa commune ? On coupe ou pas ?" Réponse cet hiver !

La Belgique en un débat

Ce point sur l’extinction de l’éclaire public dans nos communes a symbolisé à lui seul la complexité "belge". Car au début de la réunion entre les Bourgmestres de l’arrondissement de Verviers, "toutes les communes étaient plus ou moins d’accord pour éteindre de 0h à 5 h". Sauf que certains voulaient garder leur centre-ville éclairé. Et que d’autres ne voulaient pas éteindre dans les zones inondées. Et qu’on a demandé à préserver les passages pour piéton allumés. Ainsi que des candélabres en fonction les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Etc. Etc. Etc. Bref, autant d’exceptions qui empêchent "d’appuyer sur deux ou trois boutons pour tout couper" et qui nécessitent "d’intervenir séparément sur chaque tableau". Ce qui est évidemment bien trop onéreux. Bref, ce n’est pas demain qu’on va sacrifier l’éclairage public sur l’autel des économies d’énergie.