L’enjeu climatique: « Il faut aussi dire la réalité, on va droit dans le mur ! », note le climatologue de l’ULiège Xavier Fettweis

En tant que climatologue, on aurait tendance à répondre oui, donc mon avis est un peu biaisé. Mais je pense qu’effectivement, c’est un des problèmes principaux parce que tous les soucis autres sont ou vont être liés d’une manière ou d’une autre aux changements climatiques. Je pense aux migrations (lire ci-après), aux égalités sociales et économiques car ce sont les pays les plus riches qui polluent.

Le climat est le grand défi de l’humanité auquel on va devoir faire face. La Belgique doit devenir un exemple qu’une économie sans carbone est possible. Il est certain que si c’est juste notre pays qui agit, cela ne sert à rien… mais d’un autre côté, quelqu’un doit commencer. Et si ce n’est pas nous qui commençons, qui le fera ? Pour le moment, chaque pays retarde. L’Europe doit commencer à montrer l’exemple. À l’origine, nous sommes les premiers pollueurs à travers le secteur de l’industrie.

Le climat a toujours changé. À ce stade, est-ce la rapidité de ces changements qui inquiète ?

C’est une bonne question. Il faut savoir qu’il y a 20 000 ans, à la dernière glaciation – il y avait des glaciers dans les Vosges, donc pas loin de chez nous et une calotte polaire au niveau de la Scandinavie –, la température sur terre était de 5 degrés inférieure à maintenant. Ici, on prévoit + 5 degrés dans 100 ans. Cela montre bien la rapidité et l’amplitude énorme. C’est inquiétant. Il n’y a aucun équivalent dans le passé.

Des données qui créent quel sentiment en vous ?

C’est toujours compliqué parce que nous devons avoir un discours positif. Si on dit que c’est foutu, les gens ne nous écoutent plus ou ils ont peur. D’un côté, il faut dire la réalité des choses: on va droit dans le mur. Après, je pense que le +5 degrés, on n’y arrivera pas de toute façon parce que d’ici 2100, on aura changé ce qu’il faut. Quand on voit les changements si on laisse aller les choses, certaines régions ne seront plus habitables et ainsi de suite, c’est inquiétant. Mais je reste optimiste et, pour moi, d’ici 10 à 20 ans les choses vont commencer à changer, c’est certain. On n’ira pas vers la pire trajectoire des scénarios du GIEC (NDLR: Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).

Justement, ce GIEC. Pour celui qui n’a pas l’envie, le temps, l’énergie ou toute autre raison de se plonger dans des rapports complexes, comment résumeriez-vous la situation climatique aujourd’hui ?

Le réchauffement climatique est sans équivoque dû aux activités humaines. C’est déjà une première chose et conclusion du dernier rapport. Il n’y a donc plus aucune ouverture au scepticisme, plus de débat dans la communauté scientifique.

Ensuite, au-delà de la température qui augmente partout, je dirais aussi que ce réchauffement climatique favorise les événements extrêmes. L’atmosphère est plus chaude, communique plus de vapeur d’eau et quand il pleut, il pleut plus longtemps, quand il fait sec, il fait sec plus longtemps. Tout événement extrême est amplifié.

Il y a aussi la hausse du niveau des mers à plus long terme.

Est-il mission impossible pour la planète de s’adapter à ces changements ?

Les écosystèmes, les animaux et l’Homme ont peu de temps pour s’adapter. Le problème, c’est que nous informons des problèmes qu’il y aura dans les prochaines décennies mais, souvent, il faut que ça arrive pour que les gens commencent à changer. Un bel exemple, ce sont les inondations de juillet 2021. Les climatologues ont informé qu’on allait vers ce genre de problème là, et il a fallu que ça arrive pour que les politiques commencent à bouger. Il risque d’y avoir, dans les prochaines années, une série de catastrophes climatiques qui vont tirer la sonnette d’alarme. Et c’est malheureusement seulement après avoir observé cela que les gens vont bouger. Alors que depuis les années 90, on tire cette sonnette d’alarme. On va bouger mais trop tard.

Par ailleurs, il faut savoir que quoi qu’on fasse, on va vers un réchauffement climatique. Les gaz à effets de serre restent 100 ans dans l’atmosphère, donc il faut diminuer nos émissions et aussi s’adapter, c’est clair. Il faut adapter, nos forêts, nos types de culture qui doivent être moins sensibles aux sécheresses et grosses chaleur…

Vous évoquez les grosses chaleurs: températures extrêmes, sécheresse, ensoleillement… Ce que nous avons vécu cet été 2022 n’est-il pas ce qu’on nous prédisait bien plus tard en Belgique ?

L’été 2022 est l’été typique de ce que mon modèle prévoit pour 2040 ou 2050. Les étés vont devenir de plus en plus secs et, tous les 10 à 20 ans, on peut rencontrer un événement comme juillet 2021. Cet été-ci suggère que les pires scénarios du GIEC sous-estiment les changements climatiques observés.

Qu’auriez-vous envie de dire aux climatosceptiques ?

Les climatosceptiques ne sont pas des climatologues. Ceux qui sont climatosceptiques ont un intérêt caché, pétrolier ou autre. Un bel exemple est l’administration Trump qui payait un milliard de dollars par an des gens pour dire que le climat ne se réchauffait pas. Être climatosceptique maintenant, c’est comme nier que la Terre tourne autour du soleil. Il n’y a plus controverse, il ne faut plus leur donner la parole.

De plus en plus d’événements météos extrêmes ?

Entre aberrations écologiques et conscientisation climatique

1.Naissance

"Je suis né le 10 octobre 1977. J’ai donc fêté mes 45 ans il y a peu. Je suis né à Waremme mais j’ai vécu dans le Pays de Herve, à Bolland jusqu’à l’âge de 25 ans. Depuis que je suis marié, j’habite à Cointe. Mais toute ma famille habite toujours sur le plateau. Donc j’y retourne régulièrement".

2.Vie de famille

"J’ai une grande famille, cinq frères et sœurs. Je suis le plus âgé. Il y a 13 ans de différence entre moi et le dernier. Mes frères sont ingénieurs et mes sœurs, l’une travaillait dans les médias et l’autre à l’université de Liège. Mon père était ingénieur et feu ma maman était professeur de français. Mon papa était intéressé par la météorologie. On avait une station météo chez nous et je réalisais les relevés chaque jour étant petit."

3.Parcours scolaire

"J’ai fait mes études primaires à Bolland et mes études secondaires au collège de Herve. J’étais en latin/mathématique."

4.Parcours de formation

"J’ai réalisé une licence en mathématique parce qu’au début je voulais être professeur de math, tout en ayant cette passion météo sur le côté. À la fin de ma licence, j’ai opté pour un master d’un an en météorologie et climatologie à L’UCL. On m’a proposé de faire une thèse. Le sujet était sur la fonte de la calotte glaciaire du Groenland."

5.Carrière

"Je suis revenu en 2007 à l’ULg suite à l’ouverture d’un master en climatologie, ils avaient besoin d’un assistant. Puis, j’ai été fixé progressivement. Au début, au FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique) et maintenant je suis académique. Je donne des cours de météo, de climatologie et de programmation pour préparer les élèves à la modélisation du climat. Un métier qui me passionne toujours autant. Vu l’actualité, c’est encore plus intéressant. Notre travail sert directement la population. On a un vrai rôle d’information."