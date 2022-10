Albert Sambi Lokonga a, pour ces raisons, préféré le nord au centre de Londres. Un coin plus calme où le trafic plus fluide lui permet de ne pas trop traîner derrière le volant. "Puis, c’est chouette. Bukayo Saka habite tout près. C’est l’un des joueurs avec qui je m’entends bien. Comme Émile Smith-Rowe, Reiss Nelson et William Saliba."

Des gars qui, comme vous, profitent du superbe début de saison d’Arsenal…

Cela fait plaisir d’être si bien positionné à cette période de la saison mais on ne se dit pas favori pour le titre pour le moment.

Vous jurez ne pas parler de titre mais on ne peut pas nier que le club tourne bien mieux que la saison passée et que peu d’équipes ont le niveau d’Arsenal en ce début de saison…

En ce moment, on fait du très bon travail. Nous avons de bonnes recrues et nous travaillons encore mieux qu’avant. Il y a une exigence très élevée à l’entraînement de la part du coach.

Mikel Arteta a pris une nouvelle dimension grâce à ses résultats et au documentaire diffusé par Amazon Prime sur le club. Est-il vraiment comme on peut le voir à l’écran ?

Le documentaire a changé la perception du coach. Beaucoup de gens se sont mis à admirer son travail. Il fait souvent les choses qu’on peut voir dans le documentaire (NDLR : débarquer avec une ampoule en plein vestiaire, par exemple). Je le considère comme un professeur. Il organise souvent des meetings et parvient souvent à nous surprendre. Un jour, et ce n’est pas dans la série, il nous a sorti tout un discours entièrement basé sur des mathématiques (rires). Il est fort.

Est-il très différent de Vincent Kompany avec qui il partage une admiration pour Pep Guardiola ?

Ce sont deux coachs modernes, de la nouvelle école. Ils veulent jouer avec le ballon et n’ont pas peur de dire la vérité. Peu importe qui il a face à lui. Arteta a les joueurs pour comprendre son système. Vinnie devait plus moduler. J’ai envie de voir Vinnie dans une grande équipe avec les joueurs du niveau de ceux d’Arteta. Là, on pourra les comparer.

À quel niveau avez-vous évolué depuis votre arrivée à Arsenal ?

Je suis un joueur plus complet. Je sais ce qu’est le haut niveau, l’exigence. Je travaille plus et plus rigoureusement. Je fais les choses bien à côté du foot.

Vous ne mangez donc plus les plats de votre maman ?

Quand elle vient, j’y ai quand même droit (rires) mais le reste du temps je fais très attention à ce que je mange. Je suis plus souvent en salle pour faire de la musculation. J’ai d’ailleurs pris quelques kilos de muscle. Au club, ils disent que je peux encore développer mon corps, que je peux devenir une machine de guerre. À la fois puissant et rapide. Je me permets également moins de loupés à l’entraînement vu l’exigence. J’ai dû apprendre à être au top tous les jours et c’est ce qui me fait progresser.

Avez-vous un exemple de ce que le coach réclame ?

Il m’a dit que j’avais les qualités pour faire des matchs complets sans rater le moindre ballon. Et donc il veut que cela soit aussi le cas à l’entraînement. Il est conscient que je ne peux pas passer du noir au blanc en quelques jours mais il veut que je tende vers cet objectif.

Il a de belles ambitions pour vous…

Oui, clairement. Et il a sa carrière qui parle pour lui pour me donner des conseils. Il a joué à mon poste et porté le brassard à Arsenal. Il m’a déjà parlé quelques fois. De mon comportement dans le vestiaire, par exemple. Il considère qu’un milieu de terrain doit être un leader respecté. Il voit un gros potentiel en moi. Pour lui, je dois être une tour de contrôle qui fait briller les autres. Je dois faire preuve de beaucoup de rigueur et de maturité afin que mes équipiers puissent se reposer sur moi.

Il est l’une des raisons pour lesquelles vous avez choisi de rester à Arsenal plutôt que de partir ?

C’est une décision personnelle. Je voulais me donner encore un an pour rester à Arsenal et puis voir ce qui se passera. Je pense avoir les qualités pour réussir ici. La saison passée, je n’ai pas presté à mon meilleur niveau. J’ai encore des choses à prouver.

Avez-vous eu besoin d’un moment de réflexion ? Il n’est pas simple de passer de capitaine d’Anderlecht à remplaçant…

En fin de saison passée, j’ai failli craquer. J’ai appelé mon agent pour lui demander si rester à Arsenal était une bonne idée. Il m’a conforté dans mon choix même si je sais que j’ai besoin d’être plus souvent titulaire pour me développer.

On vous voit d’ailleurs râler dans le documentaire !

Quand je ne joue pas, je ne suis pas content. Prenez le début de la saison actuelle. J’ai envie de jouer davantage mais le coach m’implique souvent dans les matchs. À moi de me faire ma place. Puis, il faut connaître ma relation avec Eddy (Nketiah)pour comprendre cette scène. C’est un gars avec qui je rigole beaucoup mais avec qui on ose se dire les vérités. On est très cash dans notre relation.

Vous nous avez parlé de vos amis mais qui sont vos modèles dans le vestiaire ?

Gabriel Jesus. Il est très fort mais il a surtout très faim. À l’entraînement, il est à fond à chaque pressing. Le gars n’est jamais rassasié.

Vous avez souvent été critiqué à Anderlecht car vous n’aviez pas de grosses statistiques. Vous n’avez toujours pas donné d’assist ou marqué de but pour Arsenal. Vos coachs en font-ils un gros point de travail ?

Franchement, ils ne m’en parlent pas. Puis ça dépend de si je joue en ‘6’ ou ‘8’. J’aime les deux postes et je jouerais bien une mi-temps en six et l’autre en huit. Mais le coach ne veut pas (rires). Arteta me préfère devant la défense car je peux progresser ballon aux pieds et casser les lignes. Tout le monde ne peut pas jouer de cette manière.

Roberto Martinez ne semble pas avoir le même avis vu qu’il ne vous reprend plus dans le noyau des Diables rouges. Si on peut se permettre d’être cash : croyez-vous encore pouvoir aller à la Coupe du monde ?

Je vais vous dire la vérité. Si j’y vais, c’est bien. Si je n’y suis pas, j’irai en vacances. La vie continue.

Vu votre situation chez les Diables, il est difficile de le prendre autrement…

Franchement, c’est difficile. Je suis dans un des meilleurs clubs d’Angleterre. J’aurais pu aller ailleurs et jouer chaque week-end mais je ne pense pas que ça aurait été la bonne solution pour moi. Je me développe mieux en restant ici pour jouer 20 minutes plutôt qu’être titulaire ailleurs et prendre 3 ou 4-0 tous les week-ends.

Pensez-vous que Roberto Martinez considère simplement que vous ne jouez pas assez pour avoir une place dans son groupe ?

Je n’en sais rien du tout.

Il ne vous a rien dit, même quand vous n’avez pas joué une minute en l’absence des Diables de plus de 50 capes ?

C’est moi qui l’ai appelé le jour après la fin du rassemblement. J’étais vraiment énervé. Dans ma tête, je me disais que je ne voulais peut-être plus aller en sélection. J’étais dégoûté. Il m’a donné son explication. Il a privilégié les joueurs qui jouaient en club. Il n’était pas non plus totalement content de mes entraînements. Je ne pense pas qu’il puisse pour autant parler de moi comme d’un bad boy ou de quelqu’un qui ne travaille pas. Ce serait trop facile de me coller une telle image pour justifier le fait qu’il ne me fait pas jouer. Après cette sélection, je me suis dit que si je ne jouais même pas 15 ou 20 minutes quand Hazard, De Bruyne et les autres stars ne sont pas là, je n’avais aucune chance avec eux dans le groupe. Je trouvais ça bizarre. Peut-être ne croit-il pas en mes qualités ou n’aime-t-il pas mon style.

Alors pourquoi vous a-t-il appelé s’il ne croit pas en vous ?

Je ne sais pas. Cela aurait été mieux qu’il me dise clairement les choses et qu’il préférait prendre un autre joueur. J’aurais accepté sa décision sans souci. Au moins, ça clôt le débat.

Vous dites avoir pensé ne plus revenir chez les Diables. Gardez-vous cette idée en tête ou était-ce sur le coup de l’émotion ?

Je répondrai toujours à une sélection. C’est mon devoir en tant que Belge.