Un an et demi de travaux pour aménager la Porte de Heusy, dès le printemps 2023

Après avoir été validé par le prochain conseil communal, ce marché public de travaux pourra être lancé et le chantier devrait débuter au printemps 2023, selon l’échevin verviétois des Travaux et de l’Urbanisme, Maxime Degey (MR).

L’îlot sera aménagé en espace public verdurisé (une vingtaine d’arbres). Avec aussi une partie minéralisée sous forme de gradins et, sur une partie de son pourtour intérieur, un cheminement cyclo-piéton. Celui-ci sera en connexion à des bandes réservées aux cyclistes le long des passages pour piéton pour traverser la rue du Palais et pour rejoindre la rue de Mangombroux (au bas de laquelle le trottoir sera élargi et constituera une chicane ralentisseuse pour le trafic descendant de Mangombroux). Il y aura aussi une œuvre d’art, qui sera choisie par un jury de citoyens tiré au sort.

Changement majeur pour le trafic

Mais le principal changement, pour les usagers de la route, sera le déplacement de la bande de "tourne à gauche" en venant de la "percée Sommeleville". Au lieu de devoir passer deux feux tricolores pour remonter vers Bielmont ou la chaussée de Heusy par la rue du Tribunal (l’autre côté de l’îlot), ils pourront tourner à gauche directement au premier feu, vers la partie haute de la rue de Heusy (erronément dénommée "rue de Mangombroux" sur le plan ci-dessus). Là, on pourra continuer vers l’avenue Eugène Müllendorff ou bifurquer vers la chaussée de Heusy en passant par une bretelle en "espace partagé" (avec les piétons) à travers le nouvel îlot (en face de la rue Courte du Pont).

Ce déplacement de la bande pour tourner à gauche depuis la percée vise à "améliorer la fluidité du trafic dans ce qui est le pire des carrefours de Verviers au niveau des nœuds de circulation, qui le bloquent souvent", indique Maxime Degey.

C’est seulement quand cette Porte de Heusy aura été aménagée, après un an et demi de travaux, et "pour ne pas tout bloquer en même temps", que pourra débuter un autre chantier d’envergure dans les alentours: la rénovation de l’avenue Eugène Müllendorff, qui sera remise à double sens de circulation (aussi pour descendre de Bielmont donc) et de la place d’Arles.

Une bande cyclable bidirectionnelle dans la rue de Mangombroux, qui sera délestée d’une partie du trafic de transit, qui passera par l’avenue Eugène Müllendorff, pourra également être envisagée.