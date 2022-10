Les bus vont bientôt repasser par le cœur de Verviers, avec des changements

Le temps de terminer le pavage des trottoirs en Crapaurue, qui nécessite encore le passage d’engins de chantier sur la chaussée, et toute cette partie du programme "Verviers, ville conviviale" de réaménagement des espaces publics au centre-ville sera terminée. Il ne restera plus que le nouvel auvent à installer (lire ci-dessous).

Cela aura donc fait un an et demi qu’il n’y a plus aucun bus du TEC qui passe sur l’axe gare-place Verte-Crapaurue, dans ce sens-là, en tout cas. Car cela fait même plus de 3 ans pour l’autre sens, en descendant Crapaurue depuis la rue de Heusy.

Arrêts déplacés

Les nombreux usagers des lignes de bus qui transitent par la place Verte pourront donc à nouveau accéder directement au centre-ville. Ils devront toutefois modifier quelques habitudes, qui concernent les emplacements des arrêts. S’il n’y aura pas de gros changements dans le haut de la rue Xhavée et en Crapaurue, il y en aura bien aux deux plus importants points de chargement et de déchargement, sur la place Verte.

Dans le sens gare-Crapaurue, les bus ne s’arrêteront plus devant l’ancienne banque ING (où les trottoirs ont été élargis) mais sur l’autre ancien arrêt, sur une longue bande qui s’étendra désormais de la banque Belfius, en bas de la rue Xhavée, jusque, comme avant, devant la pharmacie VPharma et Mutualia, quasi à l’angle avec la rue de Rome.

Dans l’autre sens, Crapaurue-gare, les lignes de bus ne s’arrêteront plus uniquement au bas de Crapaurue. Si certaines stopperont encore devant l’ancien Grand-Bazar, d’autres le feront plus loin sur la place Verte, en chaussée, face à la bande d’arrêt spécifique pour le sens inverse, à côté du futur auvent, qui servira ainsi aussi d’abribus.