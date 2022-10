Verviers: ils demandent 69 abribus en plus, 37 bancs publics à côté d’arrêts de bus…

Ce constat, un groupe d’aînés du Ciep – le Centre d’information et d’éducation populaire du MOC (Mouvement ouvrier chrétien) de Verviers – l’a objectivé en passant en revue le parcours des lignes de bus urbaines de Verviers, celles passant par le centre-ville (les 701, 702, 703, 705, 706 et 708). Les arrêts non desservis actuellement en raison des travaux au centre-ville (Verviers, ville conviviale) et les "arrêts reportés" qui les remplacent temporairement n’ont pas été pris en compte

Résultat: au total, ces aînés actifs et attentifs à la mobilité des seniors (mais cela concerne tout le monde, notamment les personnes souffrant d’un handicap ou les femmes enceintes) ont répertorié 69 arrêts qui, sur le territoire de la Ville de Verviers, devraient recevoir un abribus. Plus particulièrement "à proximité d’endroits stratégiques (magasins, hôpital, maisons de repos, écoles, etc.)", indiquent-ils dans un dossier récapitulatif qu’ils ont récemment remis entre les mains de l’échevin de la Mobilité, Amaury Deltour (MR), lequel a promis de le relayer auprès du TEC, la société de transports en commun.

Un abribus-modèle (ici près du palais de justice), avec un banc et les horaires affichés. ©EDA

Sur l’ensemble des lignes passées au crible, il y a aussi 13 abribus dépourvus de tout banc. Le groupe d’aînés du Ciep verviétois à l’initiative de cette réflexion a également dénombré 37 arrêts qui, à défaut d’abribus, mériteraient de disposer à proximité d’un banc public (et avec des accoudoirs, pour avoir plus de facilité pour s’asseoir ou se lever), ce qui, là, est du domaine de compétences de la Ville.

« Revendications pour permettre au plus grand nombre d’utiliser le bus »

"Nous attendons un retour de l’échevin pour la fin de ce mois, indique Benoît Leysten, animateur au Ciep Verviers. Il n’y a pas d’expert dans le groupe d’aînés et peut-être qu’à certains endroits, le TEC ou la Ville aura de bonnes raisons techniques pour dire que ce n’est pas possible. Notre rôle, en tant que mouvement d’éducation permanente, est ici de revendiquer des améliorations pour permettre au plus grand nombre d’utiliser le bus. Il y a un enjeu de mobilité et aussi un enjeu écologique, alors qu’on parle de plus en plus de mobilité douce."

Encore plus depuis le 1er septembre et les réductions tarifaires octroyées aux plus de 65 ans (abonnement annuel à 12 € pour circuler sur tout le réseau TEC wallon et gratuit pour les personnes disposant du statut BIM).

Les lignes avec le plus d’abribus demandés

Les deux lignes de bus urbaines où le groupe d’aînés du Ciep de Verviers demande l’installation du plus grand nombre d’abribus (15 pour chacune d’elles mais avec certains arrêts qui sont communs aux deux) sont:

– la 703 (Ensival-Jehanster) ;

– la 705 (Stembert-Mangombroux-Harmonie-Ottomont-Andrimont).

Pas d’horaire affiché à certains arrêts

Une autre problématique est soulevée par le groupe d’aînés du Centre d’information et d’éducation populaire du MOC: l’absence, à 15 arrêts, pour l’ensemble des lignes étudiées, de tout horaire de passage des bus.

"Les horaires en version papier sont en voie de disparition. Or, pour toute une partie de la population (et pas que pour les aînés), cela pose le problème de la fracture numérique et de l’accessibilité à l’information. Tout le monde n’a pas un smartphone avec soi ou, même si on en a un, on peut éprouver des difficultés à trouver l’information", note Benoît Leysten.