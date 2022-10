La foire aux santons revient à l’Hôtel Verviers

Cette foire bénéficie d’un attrait important, c’est en effet la seule qui réunit autant d’artisans en Belgique. "Il y a un engouement extraordinaire de la part de la population à Verviers. C’est notamment pour cette raison que les artisans ont décidé de parcourir 1 000 km pour seulement 3 jours." Les Verviétois ne manqueront pas de découvrir les différentes spécialités de Provence. " Il y aura des personnages en argile qui sont des petits santons de différentes grandeurs (la taille varie entre 1 et 20 cm). Il y aura aussi des plus grands santons avec la tête qui est peinte avec des armatures et des habits en tissus. Les créchistes seront également de la partie: ce sont des personnes qui réalisent les maisons du village des santons. On peut y voir une boulangerie, une école, soit toute la vie d’un village représenté. Ce sont toujours des découvertes car ce sont des artisans qui fabriquent eux-mêmes leurs personnages et qui les peignent, ils arrivent parfois avec des surprises." Si ces figurines ont la cote dans le sud de la France, c’est aussi le cas chez nous.

"Les santons existent depuis longtemps mais ils ont toujours autant de succès aujourd’hui car les personnes de la Provence sont attachées à leurs traditions. En Belgique, les santons sont souvent appréciés par des visiteurs qui les découvrent." Si un tel événement a vu le jour, c’est grâce au Comité de jumelage Verviers-Arles.

Une entrée gratuite

Contrairement aux années précédentes, l’entrée sur le site sera gratuite. Sur place, il y aura 10 stands auprès desquels seront représentés 13 artisans. Le vendredi 14 octobre, le marché ouvrira ses portes de 15 à 20 h. Quant au samedi 15 et au dimanche 16 octobre, l’accès sera libre de 10 à 19 h.