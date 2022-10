La boucherie Goeders ferme dans le complexe La Ville dans la Ville

Il s’agit de la première fermeture dans ce complexe commercial créé dans les installations des anciennes imprimeries Leens, au centre de Verviers, avec entrées dans la rue du Collège et dans la rue du Gymnase.

La désaffection de clientèle constatée aux Halles by Goeders (c’était le nom de ce 2e point de vente de la boucherie réputée toujours bien ouverte dans le quartier des Boulevards, rue des Minières) est-elle symptomatique d’une vivacité générale du complexe qui s’étiole, depuis son ouverture, en mars 2022 ?

"Je ne sais pas trop…, semble hésiter l’associée de Charly Goeders. Je ne suis pas là pour critiquer le concept et je ne connais pas la situation des autres commerçants. Mais c’est difficile, actuellement, pour le commerce au centre-ville. Il y a toujours les suites des inondations pour les gens qui habitent en ville, il y a les travaux actuellement… Il est vraiment difficile de faire revenir les Verviétois dans le centre-ville, pour le moment…"

Bientôt une sandwicherie à la place

Si les Halles by Goeders ont fermé leurs frigos ce mardi, l’espace qu’elles occupaient dans les anciennes imprimeries devrait trouver une nouvelle destination. La société qui le gérait "a été reprise par M. Claessens (NDLR: Filip Claessens est le promoteur anversois de La Ville dans la Ville) et par notre associé, Jonathan Bouvé (NDLR: le boucher qui travaillait en ville pour Goeders) ", confirme Anaïs Michoel. L’objectif, pour eux, est de relancer une nouvelle activité, quelque peu différente, "plutôt axée sur la sandwicherie, l’épicerie et des plats de traiteur à emporter ou à manger sur place".