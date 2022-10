Aménagements controversés à la cité du Bois Goulet, à Stembert: Pitance-Ben Achour, pas Breuwer-Degey

Majorité PS-cdH, sans MR

Or, il s’avère que ce qui est intervenu en 2019, c’est l’approbation par la tutelle de la Région wallonne des charges d’urbanisme imposées au promoteur des Prés Carats, la société Serbi du groupe Gehlen.

Le permis en question, qui comprenait ces charges d’urbanisme, avait été délivré par le collège communal de Verviers non pas en 2019, quand les MR Freddy Breuwer et Maxime Degey étaient échevins respectivement de l’Urbanisme et de la Mobilité ; mais le 22 juin 2018, sous la majorité précédente (le MR avait été rejeté dans l’opposition). Les échevins de l’Urbanisme et de la Mobilité étaient donc à l’époque Benoît Pitance (cdH) et Malik Ben Achour (PS).

« Dérive d’un mécanisme »

Alors que Maxime Degey nous a aussi signalé cette confusion dans le chef du néo-échevin de la Mobilité, Freddy Breuwer indique, à propos de ce dossier dans lequel "je ne suis ni de près ni de loin impliqué", que: "Force est de constater que non seulement le montant mais aussi la nature des charges imposées unilatéralement et sans concertation préalable avec les riverains concernés ou même avec le promoteur, en surprennent plus d’un. Lorsque j’étais en charge de ces attributions scabinales, j’ai eu à cœur de corriger les dérives de ce mécanisme dit des charges d’urbanisme dont certains voudraient user et abuser. J’ajoute d’ailleurs qu’il serait opportun et pertinent de convenir de modalités plus transparentes et plus raisonnables en la matière."

L’ancien échevin MR glisse aussi que: "Je m’abstiendrai de tout commentaire sur la façon dont l’échevin" compétent "et les services communaux semblent gérer ce dossier, afin de ne pas être désobligeant."