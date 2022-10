Journée de cuisson pour les Alizés et Thiniheid

Du côté des Alizés, on a vu grand avec une ourse d’un mètre 30 de haut et 100 kg, surnommée "Éléonore". "On savait que l’on voulait faire un animal, mais on ne savait pas trop lequel. On a regardé plein d’illustrations ensemble et on a décidé de faire une ourse. La sculpture a un trou dans le ventre, l’idée c’est de lui mettre un objet dedans au gré des envies et des saisons, car elle sera dans le jardin." Celle-ci a nécessité deux mois de labeur lors de l’atelier hebdomadaire, "à chaque fois avec quatre ou cinq personnes autour." "Certaines personnes fabriquaient les boudins de terre, et d’autres les assemblaient sur l’ourse. Je venais justement de leur apprendre la technique des colombins."

Pour maîtriser la cuisson, les éducatrices bénéficient d’un coup de main de deux céramistes de la Bull’Dingue de Welkenraedt. La montée en température, chronométrée dans un four traditionnel, doit notamment être surveillée attentivement.