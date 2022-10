Des aménagements non désirés par les habitants de la cité du Bois Goulet, à Stembert

Question de parcage. ©ÉdA LABEYE Philippe

Ce qui a mis le feu aux poudres dans la cité du Bois Goulet, c’est un courrier du même échevin, début septembre, présentant les aménagements en question: la création de zones de stationnement alternées en voirie (avec un effet de chicanes pour ralentir la vitesse), alors que le parcage actuel, en accotement et sur les trottoirs, n’est pas conforme, a relayé l’échevin sur base d’un rapport de la tutelle régionale ; des aménagements pour faciliter et amplifier l’accès des élèves par l’arrière de l’école primaire de l’athénée Verdi, via donc la cité, de manière plus sécurisée que par l’avant de l’école, dans la rue Jean Kurtz, qui est une voirie régionale.

"Je n’ai jamais imaginé que ces aménagements puissent être si impopulaires. On a sans doute travaillé de manière trop hâtive, avec un manque de consultation en amont, en 2019", ajoute Amaury Deltour, en rappelant qu’il n’était alors ni échevin ni conseiller communal (les échevins de l’Urbanisme et de la Mobilité étaient respectivement Freddy Breuwer et Maxime Degey).

« Une écrasante majorité contre »

Revenons à 2022. "Le promoteur (NDLR: des Prés Carats) est revenu vers la Ville pour réaliser ces charges d’urbanisme, pour lesquelles il dispose d’un délai de cinq ans. Après que j’ai averti, par courrier, les riverains de la cité des aménagements envisagés, certains ont demandé une entrevue avec moi. J’en ai reçu six, qui m’ont expliqué, à ma grande surprise, qu’ils n’en voulaient pas. Par un autre courrier, le 22 septembre, j’ai demandé l’avis de l’ensemble des riverains. Vingt-cinq d’entre eux ont répondu à un questionnaire et, pour le moment, il y a une écrasante majorité qui sont contre ces aménagements."

Pour quelles raisons, principalement ? "Ils considèrent, de manière générale, que la voirie est relativement étroite, qu’il n’y a déjà pas assez de places de stationnement (il y en aurait un peu moins) et qu’il n’y a pas vraiment de problème de vitesse."

Alors, que faire, maintenant ? "Nous allons devoir trouver une solution administrative pour que les charges d’urbanisme puissent être adaptées car les aménagements envisagés ne sont pas désirés." En étant supprimées ou en étant déplacées vers d’autres charges (ce en quoi il devrait aussi falloir l’accord du promoteur des Prés Carats) ? L’échevin dit ne pas encore savoir comment.

Il y a un accès vers l’arrière de l’école de la rue Jean Kurtz. ©ÉdA LABEYE Philippe

La question d’une accessibilité améliorée par l’arrière de l’école de la rue Jean Kurtz risque d’être encore plus épineuse. Car "il y a des divergences de vue entre les différents acteurs, les riverains (NDLR: qui ne souhaitent pas davantage de trafic voire qui sont ne voient pas d’un bon œil le passage des parents qui viennent déjà déposer et rechercher leur enfant dans la cité), la direction de l’école, la tutelle de la sécurité routière et le Service public de Wallonie (NDLR: qui préconisent plus de sécurité)."