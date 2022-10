Et il y en avait pour tous les goûts, à commencer le samedi par la fancy fair avec châteaux gonflables, pêche aux canards, jeux en bois et bien d’autres choses encore. Au même moment, les plus sportifs s’élançaient pour un jogging de cinq ou neuf kilomètres.

Musique et cave à bière pour débuter

Pour animer le tout, il y a eu plusieurs concerts des groupes Between these waves, Edit undo et Big Pool.

Sans oublier le tournoi de Mölkky (un jeu d’adresse). Et pour étancher la soif de ces nombreux sportifs, il y eut le soir la traditionnelle cave à bières avec, là aussi, plusieurs concerts et dj set pour animer.

Succès pour la brocante dominicale

Concernant le dimanche, les plus courageux se sont levés tôt pour la brocante de la rue Darimont. Là aussi, il y en avait pour tous les goûts avec des livres, prêt-à-porter divers et autres petits bibelots. La foule a répondu comme de coutume présente en fin de matinée avec une rue bien remplie

Enfin, concernant les plus petits, ils n’ont pas été oubliés grâce à la bourse aux jouets et vêtements de puériculture. Enfin, un repas convivial est venu clôturer sur le coup de midi le retour des festivités à Mangombroux.