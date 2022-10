Bourgmestre faisant fonction… mais quand même en partance en janvier ?

L’échevin des Finances (aussi de l’État civil, etc.) l’avait déjà remplacée lors de son burn-out en 2020, jusqu’à ce qu’elle abrège son absence. Cette fois, il n’y a aucune prévision de la durée de l’indisponibilité de la bourgmestre en titre, pour une tout autre raison médicale majeure.

Alexandre Loffet pourrait donc faire fonction de bourgmestre quelques semaines mais peut-être aussi quelques mois. Or, il est censé démissionner du collège communal, de ne plus donc être échevin, en janvier 2023. Cela fait suite à la promesse politique faite au PS – dont il n’est plus membre suite à l’exclusion de Muriel Targnion du Parti socialiste, à l’été 2020, au déclenchement de la crise politique à rebondissements, à Verviers – lors de la formation de la nouvelle majorité pour diriger la Ville de Verviers, en juillet 2021. Une coalition associant, par défaut (une autre formule n’avait pas pu se dégager), le PS et ses élus "dissidents" (Targnion, Loffet, Maréchal), le MR, le cdH (devenu Les Engagés depuis lors) et le Nouveau Verviers.

Tombera, tombera pas ?

Alexandre Loffet est donc censé céder sa place d’échevin au PS en janvier prochain. La survenance de la maladie de Muriel Targnion et le fait qu’il la remplace comme bourgmestre sont-ils de nature à changer la donne ? "Normalement, non. Même si personne ne peut évaluer la durée de son absence", nous dit-il, lui qui avait repris son boulot d’agent provincial quand il avait été exclu de la majorité de feu Jean-François Istasse (PS) en 2021 et qui vient d’obtenir un congé de son employeur pour pouvoir combiner le mayorat (temporaire) avec son échevinat.

"Normalement" ?

Mais si la situation perdure jusqu’en janvier 2023 ? "On verra", résume-t-il, aussi sibyllin que prudent.

Et puis, que Muriel Targnion revienne aux affaires d’ici là ou pas, il y a sur le papier une autre éventualité que certains appellent de leurs vœux au sein du PS verviétois… mais dont d’autres refusent d’entendre parler: qu’il reste échevin, d’autant que la crise des finances locales ne devrait que s’aggraver, accentuée par la crise tout court (l’augmentation du prix des chantiers et de celui des énergies dont Verviers est préservée actuellement mais seulement jusqu’à la fin de l’année).

Rabibochage ?

Pour cela, comme son mandat revient au PS en janvier 2023, il faudrait que l’ancien président de l’USC (l’Union socialiste communale) puis de la fédération verviétoise du PS réintègre la famille socialiste, sous une formule à négocier. Si l’homme n’est pas du genre à rentrer dans le rang (le fait d’en sortir lui a valu la disgrâce en interne), un rapprochement avec le PS, selon une formule à éventuellement définir, est-elle possible ? "Ce n’est pas à exclure. Il y a plusieurs possibilités", glisse-t-il, prudentissime, cette fois.

Le retour d’Hasan Aydin ?

Si finalement, Alexandre Loffet démissionne du collège communal de Verviers et n’est donc plus échevin au début de l’année prochaine, qui pourrait bien le remplacer ? Le PS verviétois n’a (encore) entamé aucune procédure pour ce faire. S’il devait y avoir un appel à candidatures, Hasan Aydin, qui a recueilli le 2e score de la liste socialiste aux élections communales de 2018, derrière Muriel Targnion, pourrait-il déposer la sienne ? "Je n’ai pas encore décidé car je dois encore prendre des contacts en interne. Je veux que ma candidature éventuelle serve l’intérêt collectif ! Je ne prendrais donc aucune décision sans un soutien des instances et d’une majorité des camarades", répond l’ancien échevin puis président du CPAS. Prudent lui aussi, qui ne doit manquer de se rappeler n’avoir pas obtenu l’assentiment majoritaire de son parti pour succéder à Muriel Targnion quand celle-ci a été exclue du PS, ce qui l’avait aussi conduit à ne plus faire partie du collège communal de Verviers.

Alors, nouvelle crisette politique dans quelques semaines, en bords de Vesdre, ou solution entre les deux eaux ? À voir…