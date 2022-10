"Il s’agit d’un événement visant dans un premier temps à aider l’ASBL Les œuvres paroissiales de Mangombroux", cite Kevin Franck, l’organisateur. Le programme de ce week-end remplit aussi deux autres objectifs. "Il servira aussi à financer les différents coûts liés à l’entretien des locaux (locaux des mouvements de jeunesse, la salle sous l’église et la bibliothèque) et aux énergies de ceux-ci. Le second but consiste à proposer des festivités à Mangombroux pour les personnes du quartier, les externes et les mouvements de jeunesse", développe-t-il.

Ce vendredi soir, des jeux musicaux avec les différents animateurs de Mangombroux sont prévus à partir de 20 h.

Un samedi très riche

La journée la plus chargée du week-end se tiendra le samedi. Il y en aura pour tous les goûts: concerts gratuits, fancy-fair, tournoi de Mölkky (un jeu d’adresse finlandais) ainsi qu’un jogging sont planifiés tout au long de la journée. Quant au dimanche, une brocante ainsi qu’une bourse aux jouets et un dîner familial viendront clôturer les festivités. Toutes les informations à propos des heures, prix et inscriptions figurent sur le site internet fete.mgbx.be/