Ainsi, lors de la conférence des bourgmestres qui s’est déroulée ce jeudi en fin de journée, une diminution de l’éclairage public était à l’ordre du jour. Mais force est de constater que cela est très difficile à mettre en place. "Mais cela n’a rien à voir avec notre volonté, précise d’emblée Philippe Boury, président ad interim de la conférence des bourgmestres. La volonté de tous est de diminuer la consommation, notamment en coupant l’éclairage public entre minuit et 5 heures du matin. Lors de cette réunion, nous avons eu des représentants d’Ores et de Resa. Mais il y a plusieurs soucis d’ordre technique pour qu’une position commune puisse être adaptée." À commencer par la multiplication des réseaux. "Certaines communes dépendent d’Ores et d’autres de Resa. Ensuite, des communes comme Olne sont sur le réseau liégeois tandis que d’autres sont sur le réseau de Verviers ou d’Eupen. Sans oublier par exemple Waimes où il est plus aisé de travailler sur les bornes qu’en d’autres endroits ou encore, à Verviers, qu’il est impossible de dissocier le réseau du centre-ville de celui des villages." Un sacré sac de nœud en somme. Ensuite, il y a aussi la problématique des lampadaires en eux-mêmes. "Certaines communes sont passées en LED. Et le souci est que si on éteint ces lampes LED, il y a une procédure particulière pour les rallumer. En résumé, on perdrait en les rallumant tout ce qu’on aurait gagné en les éteignant."

Concrètement, des mesures vont quand même être prises. "Mais cela se fera communes par communes. Resa et Ores se sont engagés à les rencontrer individuellement pour voir ce qu’il est possible de faire."