Retour du salon Art au féminin de Verviers : 18 artistes à découvrir dans 5 disciplines

18 artistes pour cinq disciplines

Côté sculpture, on retrouve les œuvres en bronze et "en primeur une composition en résine" de Patricia Timmermans, celles de la passionnée d’art animalier Stéphanie Van Beneden, les femmes au chapeau en terre cuite ou émaillée d’Anne France Verlaine et enfin les œuvres et luminaires en résine de Véronica Barcellona "avec une petite surprise" ce jour-là.

Pour la peinture, Susanne Delorijn-Becker nous emmène "dans son univers enchanté de l’enfance" avec ses peintures colorées. Laura Payen propose de découvrir ses peintures qui combinent la mise en valeur des formes féminines, les couleurs et l’art géométrique. L’art abstrait de Laty Ramer, les huiles et acryliques sur toile et plexi de Carmen Pernia et "le réalisme magique" de Mariella Mangano – "en situation de handicap" – et le street art de Valérie Lion.

Au niveau écriture, quatre Verviétoises seront de la partie. Marianne Doucet, Suzel Swinnen (prix Marie Mineur 2022), Laura Amorosi et Rose P.Katell qui présenteront leurs ouvrages. Dans la catégorie photographie, on peut découvrir le travail géométrique et les voitures de collection de Joëlle Boismery, les captures "magiques" des balades en forêt de Sandrine Blockerye et les clichés noir et blanc de la passionnée de voyages Géraldine Moerkerke. Et enfin, au niveau art floral, les montages de Marianne De Roo apportent au salon une belle touche de gaieté.