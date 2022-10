La statue de Chapuis a été déplacée, sur la place du Martyr (vidéo et photos)

Le déplacement en tant que tel a pris moins de dix minutes, ce jeudi matin. À 10 h 15, sanglée de toute part, l’imposante statue de Grégoire-Joseph Chapuis s’est élevée dans les airs, au-dessus de la place du Martyr (laquelle en tire son nom). D’une capacité de 250 tonnes et munie pour l’occasion de 88 tonnes de contrepoids, une grue de la firme spécialisée Havart (de Micheroux) l’avait déjà préalablement soulevée de son sous-socle en béton. C’est ensuite tout le monument qui a été levé, d’une seule pièce, à la fois la statue en bronze, d’un poids de 800 kilos, et son socle en pierre, bien plus lourd, avec ses 32 tonnes.