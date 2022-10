Gmedi est de retour à Ensival dans son magasin métamorphosé

Concrètement, il y a eu une inversion des espaces entre la pharmacie V.Pharma et Gmedi. "La V.Pharma marche bien mais était auparavant dans un espace trop réduit. Quant à Gmedi, nous avons toujours un bon nombre de références sur place, en misant plus sur la qualité que la quantité. Avec notamment des produits pour l’incontinence ou pour les professionnels tels médecins ou infirmiers. En tout, nous proposons 40 000 références, dont une partie est sur commande. Et si c’est en stock à notre centrale, il nous sera livré le lendemain. Nous mettons aussi davantage l’accent sur l’aménagement au domicile pour répondre aux besoins et demandes des personnes ayant une perte de mobilité ou étant atteinte de pathologies." Concernant le site de la V.Pharma de Crescend’Eau, qui a hébergé Gmedi durant l’indisponibilité du magasin ensivalois, elle reprend sa fonction initiale en étant redevenant une unique V.Pharma. "Mais nous gardons sur place un coin Gmedi pour ne pas oublier certains habitués qui venaient à cet endroit avec les produits best-sellers."