Un premier EP pour cet artiste de gospel verviétois et un partenariat avec Kenzo

Le Verviétois a enchaîné des prestations "en Allemagne, France, Suisse, Pays-Bas, Luxembourg" sur des événements privés et le succès est tel que La Merva prépare la sortie pour la fin d’année de son premier EP de six pistes baptisé Green Zone, qui "évoque la zone de paix dans laquelle on se trouve avec l’Éternel, dit-il. C’est un beau projet qui me tient à cœur et les six morceaux seront à découvrir sur les différentes plateformes de diffusion de musique telles que Spotify, Deezer et aussi via Youtube", assure le chanteur.

Le chant le transcende depuis plus d’une dizaine d’années, "depuis exactement 2010, quand, finalement, je suis arrivé à Verviers après des années en Allemagne puis à Welkenraedt", confie le jeune homme, originaire de République Démocratique du Congo.

"Il y a de nombreux chanteurs dans ma famille. Notamment feu mon oncle, très connu au Congo. Ma mère, malheureusement décédée, chantait aussi. Lorsque je saisis le micro, je ressens comme un soulagement, un pansement. Je me réfugie dans la musique et, surtout, j’exprime mes émotions." Un talent qu’il entend partager avec les Verviétois lors du prochain festival Libertad du printemps 2023. "Je serai à l’affiche, annonce-t-il déjà. Et je prépare aussi une tournée l’année prochaine. Je dédie ce parcours à Dieu, à mon staff, à ma styliste et à ma famille qui m’a toujours soutenu dans mes projets".

