Un couple verviétois intercepté avec 40 500 euros en liquide

Le 13 septembre 2021, le couple a été arrêté à l’aéroport de Charleroi.

Le service des douanes a réalisé un contrôle des passagers à destination de pays hors de l’Union européenne dans le cadre du transport extracommunautaire d’argent liquide. Interrogé pour savoir s’il transportait de l’argent, Abderrahman a déclaré qu’il transportait 10 000 euros. En réalité, il avait 10 100 euros sur lui.

Il a déclaré qu’il avait été le propriétaire d’un café entre 2011 et 2016, qu’il travaillait dans le cadre de réparations de GSM et d’ordinateurs, que l’argent découvert visait au paiement d’une opération à subir par sa mère et provenait de paris sportifs ainsi que l’épargne qu’il s’était constitué.

Dans les bagages de sa compagne, les douaniers ont découvert pas moins de 30 560 euros. Elle a expliqué que l’argent provenait d’un héritage suite au décès de sa maman, de l’épargne qu’elle s’était constituée et de paris sportifs…

Selon le parquet général, ces explications ne tiennent pas.

En effet, les suspects n’ont jamais pu démontrer un quelconque gain à des paris sportifs et Fanny travaille à temps partiel dans un fast-food. Son salaire n’est pas suffisamment important que pour pouvoir économiser autant d’argent. D’autant qu’une enquête a permis de déterminer que de nombreuses personnes se rendaient au domicile du couple pour s’approvisionner en cannabis.

Lors d’une perquisition, les enquêteurs ont découvert 715 grammes de cannabis au domicile du couple et plusieurs clients ont admis qu’ils venaient d’aller acheter de la marchandise à l’endroit.

De plus, Abderrahman a déjà été condamné à trois reprises pour avoir vendu des stupéfiants. Il a d’ailleurs déjà obtenu deux mesures de clémence de sursis qui ne semblent pas avoir fait leur effet.

"J’ai perdu mon père et ma sœur, a indiqué le prévenu. J’ai vécu une période difficile. J’ai recommencé à consommer du cannabis. Les gens qui venaient n’étaient que des amis. Ce ne sont pas des inconnus…" Un élément qui importe peu, au regard de la loi, car même si la substance avait été offerte, le comportement tombe sous le coup de la loi.

"Mon compagnon est un gros consommateur, a indiqué Fanny. C’est pour cela qu’on a retrouvé une grande quantité de cannabis. Je n’étais presque jamais chez moi. Je travaillais et, le soir, je restais dans ma chambre."

Me Balaes a plaidé un sursis probatoire pour Abderrahman et demandé la restitution de la somme saisie. Me Christophe van der Beesen a plaidé l’acquittement pour sa cliente et la restitution de la somme saisie.

La cour rendra sa décision en octobre.